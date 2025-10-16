Правоохранители разоблачили многочисленные коррупционные схемы во время мобилизации: детали
Киев • УНН
Задержаны и уведомлены о подозрении ряд лиц, причастных к получению неправомерной выгоды и злоупотреблению служебным положением.
Правоохранительные органы разоблачили коррупционные схемы во время мобилизации и прохождения военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Расследованием занимались работники специализированных прокуратур в сфере обороны. Они продолжают разоблачать преступления, связанные с получением неправомерной выгоды, злоупотреблением служебным положением и незаконным влиянием на принятие решений в сфере мобилизации и военной службы.
Эти преступления зафиксированы в разных регионах Украины. При процессуальном руководстве специализированных прокуроров были задержаны и уведомлены о подозрении:
- главному специалисту Государственного предприятия специальной связи, который за 36 тыс. долларов США обещал повлиять на должностных лиц РТЦК и СП для исключения военнообязанного из учета;
- гражданину, который получил 18 тыс. долларов США за влияние на членов ВВК для признания военнослужащего непригодным к службе;
- военнослужащему РТЦК, который получил 4,1 тыс. долларов США за снятие военнообязанного с учета по состоянию здоровья;
- начальнику группы военного учета, который незаконно распространял информацию из реестра “Оберіг”, содержащего данные
военнообязанных граждан;
- гражданину, который за 6 тыс. долларов США обещал повлиять на должностных лиц ВВК для признания лица ограниченно годным к военной службе;
- начальнику группы логистики управления Сил
территориальной обороны «Восток» ВСУ, который получил 140 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на решение о переводе военнослужащего в тыловую часть;
- начальнику отделения неотложной хирургии ВМКЦ Южного региона, который получил 2 тыс. долларов США за изготовление медицинских
документов о непригодности к службе;
- двум военнослужащим, которые предоставили своему командиру 40 тыс. грн неправомерной выгоды за беспрепятственный выход за пределы воинской части;
- курсанту академии Сухопутных войск, который предоставил 5 тыс. грн неправомерной выгоды начальнику отделения ВСП за ненаправление в суд протокола об административном правонарушении.
Напомним
Недавно в сетях разгорелся скандал вокруг условий пребывания мобилизованных на распределительном центре в районе ДВРЗ (Дарницкий вагоноремонтный завод – ред.) в Киеве. Блогер Рамина Эсхакзай обнародовала фото, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях.
В Киевском городском ТЦК назвали эту информацию "искаженной" и отрицали наличие проблем.