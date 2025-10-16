Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі
Київ • УНН
Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.
Правоохоронні органи викрили корупційні схеми під час мобілізації та проходження військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Розслідуванням займались працівники спеціалізованих прокуратур у сфері оборони. Вони продовжують викривати злочини, пов’язані з одержанням неправомірної вигоди, зловживанням службовим становищем і незаконним впливом на прийняття рішень у сфері мобілізації та військової служби.
Ці злочини зафіксовані у різних регіонах України. За процесуального керівництва спеціалізованих прокурорів було затримано і повідомлено про підозру:
- головному спеціалісту Державного підприємства спеціального зв’язку, який за 36 тис. доларів США обіцяв вплинути на службових осіб РТЦК та СП для виключення військовозобов’язаного з обліку;
- громадянину, який одержав 18 тис. доларів США за вплив на членів ВЛК для визнання військовослужбовця непридатним до служби;
- військовослужбовцю РТЦК, який одержав 4,1 тис. доларів США за зняття військовозобов’язаного з обліку за станом здоров’я;
- начальнику групи військового обліку, який незаконно розповсюджував інформацію з реєстру “Оберіг”, що містить дані
військовозобов’язаних громадян;
- громадянину, який за 6 тис. доларів США обіцяв вплинути на посадових осіб ВЛК для визнання особи обмежено придатною до військової служби;
- начальнику групи логістики управління Сил
територіальної оборони «Схід» ЗСУ, який одержав 140 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на рішення про переведення військовослужбовця до тилової частини;
- начальнику відділення невідкладної хірургії ВМКЦ Південного регіону, який одержав 2 тис. доларів США за виготовлення медичних
документів щодо непридатності до служби;
- двом військовослужбовцям, які надали своєму командиру 40 тис. грн неправомірної вигоди за безперешкодний вихід за межі військової частини;
- курсанту академії Сухопутних військ, який надав 5 тис. грн неправомірної вигоди начальнику відділення ВСП за ненаправлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо
Нещодавно у мережах розгорівся скандал навколо умов перебування мобілізованих на розподільчому центрі в районі ДВРЗ (Дарницький вагоноремонтний завод – ред.) у Києві. Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах.
У Київському міському ТЦК назвали цю інформацію "викривленою" і заперечили наявність проблем.