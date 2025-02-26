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Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
20:31 • 28658 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
20:10 • 30718 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
18:54 • 49972 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

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17:37 • 66893 просмотра

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Хакеры атакуют украинских нотариусов, чтобы получить доступ к госреестрам Украины

Хакеры атакуют украинских нотариусов, чтобы получить доступ к госреестрам Украины

Киев  •  УНН

 • 1210 просмотра

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Киберпреступники рассылают фишинговые письма нотариусам для получения удаленного доступа к их компьютерам. CERT-UA обнаружила пораженные компьютеры в шести регионах Украины.

Хакеры по заказу осуществляют кибератаки на украинских нотариусов, чтобы получить доступ к государственным реестрам и внести туда несанкционированные изменения. Об этом сообщает Госспецсвязи, пишет УНН.

Со второй половины января 2025 года Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA фиксирует возобновление активности преступной группировки UAC-0173,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры атакуют нотариусов на заказ за денежное вознаграждение. Они рассылают опасные электронные письма с целью получить скрытый удаленный доступ к их компьютерам и дальнейшего внесения несанкционированных изменений в госреестры.

Специалисты CERT-UA приняли неотложные меры и при содействии Нотариальной палаты Украины оперативно идентифицировали пораженные компьютеры в шести регионах Украины,

- резюмируют в материале.

Также Госспецсвязи не исключает, что хакерские атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

Напомним

Хакерская группа Star Blizzard, связанная с фсб, пыталась похитить данные WhatsApp проукраинских организаций. Злоумышленники использовали фишинговые письма с QR-кодами от имени правительства США.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧПТехнологии
gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины
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