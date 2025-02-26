Хакеры атакуют украинских нотариусов, чтобы получить доступ к госреестрам Украины
Киев • УНН
Киберпреступники рассылают фишинговые письма нотариусам для получения удаленного доступа к их компьютерам. CERT-UA обнаружила пораженные компьютеры в шести регионах Украины.
Хакеры по заказу осуществляют кибератаки на украинских нотариусов, чтобы получить доступ к государственным реестрам и внести туда несанкционированные изменения. Об этом сообщает Госспецсвязи, пишет УНН.
Со второй половины января 2025 года Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA фиксирует возобновление активности преступной группировки UAC-0173,
Отмечается, что хакеры атакуют нотариусов на заказ за денежное вознаграждение. Они рассылают опасные электронные письма с целью получить скрытый удаленный доступ к их компьютерам и дальнейшего внесения несанкционированных изменений в госреестры.
Специалисты CERT-UA приняли неотложные меры и при содействии Нотариальной палаты Украины оперативно идентифицировали пораженные компьютеры в шести регионах Украины,
Также Госспецсвязи не исключает, что хакерские атаки будут продолжаться и в дальнейшем.
Напомним
Хакерская группа Star Blizzard, связанная с фсб, пыталась похитить данные WhatsApp проукраинских организаций. Злоумышленники использовали фишинговые письма с QR-кодами от имени правительства США.