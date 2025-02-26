Хакери атакують українських нотаріусів, щоб отримати доступ до держреєстрів України
Київ • УНН
Кіберзлочинці розсилають фішингові листи нотаріусам для отримання віддаленого доступу до їхніх комп'ютерів. CERT-UA виявила уражені комп'ютери у шести регіонах України.
Хакери на замовлення здійснюють кібератаки на українських нотаріусів, аби отримати доступ до державних реєстрів і внести туди несанкціоновані зміни. Про це повідомляє Держспецзвʼязку, пише УНН.
Від другої половини січня 2025 року Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA фіксує поновлення активності злочинного угруповання UAC-0173,
Зазначається, що хакери атакують нотаріусів на замовлення за грошову винагороду. Вони розсилають небезпечні електронні листи з метою отримати прихований віддалений доступ до їхніх комп'ютерів і подальшого внесення несанкціонованих змін у держреєстри.
Фахівці CERT-UA вжили невідкладних заходів та за сприяння Нотаріальної палати України оперативно ідентифікували уражені комп'ютери у шести регіонах України,
Також Держспецзвʼязку не виключає, що хакерські атаки будуть продовжуватися і надалі.
Нагадаємо
Хакерська група Star Blizzard, пов'язана з фсб, намагалася викрасти дані WhatsApp проукраїнських організацій. Зловмисники використовували фішингові листи з QR-кодами від імені уряду США.