Зеленский изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский возобновил состав Ставки верховного главнокомандующего. В него вошел председатель Государственной службы спецсвязи Александр потей. Об этом говорится в указе главы украинского государства, пишет УНН.

Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Потия Александра Владимировича-председателя Государственной службы специальной связи и защиты Украины, - говорится в указе.

Напомним

15 ноября Кабмин назначил Александра Потия председателем Госспецсвязи Украины. Новый руководитель имеет 25-летний опыт в ВСУ и является доктором технических наук с 20-летним академическим стажем.

Как указали в ведомстве, Александр Потий имеет более 25 лет опыта службы в ВСУ, где работал над вопросами безопасности связи и информационных технологий. Помимо военной службы, он имеет более 20 лет работы в академической сфере, является доктором технических наук, профессором и внес значительный вклад в развитие научных исследований. С 2020 года занимал должность заместителя председателя Госспецсвязи, отвечая за стратегические направления работы.

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