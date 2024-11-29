Зеленский уволил Павлюка с должности командующего Сухопутными войсками

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Павлюка с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ.

Уволить Павлюка Александра Алексеевича с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - говорится в указе.

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Также Зеленский официально своим указом назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Перед этим Зеленский сообщал, что новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.

Зеленский отмечал, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Павлюк был назначен командующим с 11 февраля 2024 года.