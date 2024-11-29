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Зеленский уволил Павлюка с должности командующего Сухопутными войсками

Зеленский уволил Павлюка с должности командующего Сухопутными войсками

Киев  •  УНН

 • 1858 просмотра

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Президент Украины подписал указ об увольнении Александра Павлюка с должности командующего Сухопутных войск ВСУ. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Павлюка с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ.

Уволить Павлюка Александра Алексеевича с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

- говорится в указе.

Дополнение  

Также Зеленский официально своим указом назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Перед этим Зеленский сообщал, что новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.

Зеленский отмечал, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Павлюк был назначен командующим с 11 февраля 2024 года.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский