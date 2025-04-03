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В Госспецсвязи сообщили о новых кибератаках на объекты критической инфраструктуры и госучреждения

Киев • УНН

 • 9890 просмотра

В марте 2025 года хакеры атаковали госучреждения и критическую инфраструктуру Украины, используя программу-похититель WRECKSTEEL. Цель атак – похищение конфиденциальной информации.

В Госспецсвязи сообщили о новых кибератаках на объекты критической инфраструктуры и госучреждения

В марте 2025 года правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины CERT-UA зафиксировала новые случаи кибератак, направленных на органы государственного управления и объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Госслужбе специальной связи и защиты информации, передает УНН.

Детали

Целью хакерских атак было похищение конфиденциальной информации с компьютеров жертв. Программа-похититель, использованная во время атак, классифицирована как WRECKSTEEL. По данным CERT-UA, данная угроза действует как минимум с осени 2024 года.

Так, в течение марта 2025 года зафиксировано не менее трех кибератак в отношении органов государственного управления и объектов критической инфраструктуры Украины, имевших целью сбор и похищение информации с компьютеров с применением соответствующих программных средств

- говорится в сообщении правительственной команды.

Украинцев призвали безотлагательно информировать CERT-UA с целью принятия оперативных мер киберзащиты в случае выявления признаков осуществления кибератак.

Дополнение

По данным Госспецсвязи, хакеры осуществляют атаки на украинские нотариусы с целью получить доступ к государственным реестрам и внесения туда несанкционированных изменений.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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