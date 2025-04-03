В Госспецсвязи сообщили о новых кибератаках на объекты критической инфраструктуры и госучреждения
Киев • УНН
В марте 2025 года хакеры атаковали госучреждения и критическую инфраструктуру Украины, используя программу-похититель WRECKSTEEL. Цель атак – похищение конфиденциальной информации.
В марте 2025 года правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины CERT-UA зафиксировала новые случаи кибератак, направленных на органы государственного управления и объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Госслужбе специальной связи и защиты информации, передает УНН.
Детали
Целью хакерских атак было похищение конфиденциальной информации с компьютеров жертв. Программа-похититель, использованная во время атак, классифицирована как WRECKSTEEL. По данным CERT-UA, данная угроза действует как минимум с осени 2024 года.
Так, в течение марта 2025 года зафиксировано не менее трех кибератак в отношении органов государственного управления и объектов критической инфраструктуры Украины, имевших целью сбор и похищение информации с компьютеров с применением соответствующих программных средств
Украинцев призвали безотлагательно информировать CERT-UA с целью принятия оперативных мер киберзащиты в случае выявления признаков осуществления кибератак.
Дополнение
По данным Госспецсвязи, хакеры осуществляют атаки на украинские нотариусы с целью получить доступ к государственным реестрам и внесения туда несанкционированных изменений.