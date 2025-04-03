У Держспецзв’язку повідомили про нові кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури та держустанови

В березні 2025 року урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала нові випадки кібератак, що були спрямовані на органи державного управління та об’єкти критичної інфраструктури України. Про це повідомили у Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації, передає УНН.

Метою хакерських атак було викрадення конфіденційної інформації з комп’ютерів жертв. Програмою-викрадачем, яку використали під час атак, класифіковано як WRECKSTEEL. За даними CERT-UA, дана загроза діє щонайменше з осені 2024 року.

Так, протягом березня 2025 року зафіксовано щонайменше три кібератаки у відношенні органів державного управління та об'єктів критичної інфраструктури України, що мали на меті збір та викрадення інформації з комп'ютерів із застосуванням відповідних програмних засобів