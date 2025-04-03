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У Держспецзв’язку повідомили про нові кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури та держустанови

Київ • УНН

 • 10063 перегляди

У березні 2025 року хакери атакували держустанови та критичну інфраструктуру України, використовуючи програму-викрадач WRECKSTEEL. Мета атак – викрадення конфіденційної інформації.

У Держспецзв’язку повідомили про нові кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури та держустанови

В березні 2025 року урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала нові випадки кібератак, що були спрямовані на органи державного управління та об’єкти критичної інфраструктури України. Про це повідомили у Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації, передає УНН.

Деталі

Метою хакерських атак було викрадення конфіденційної інформації з комп’ютерів жертв. Програмою-викрадачем, яку використали під час атак, класифіковано як WRECKSTEEL. За даними CERT-UA, дана загроза діє щонайменше з осені 2024 року.

Так, протягом березня 2025 року зафіксовано щонайменше три кібератаки у відношенні органів державного управління та об'єктів критичної інфраструктури України, що мали на меті збір та викрадення інформації з комп'ютерів із застосуванням відповідних програмних засобів

- йдеться в повідомленні урядової команди.

Українців закликали невідкладно інформувати CERT-UA з метою вжиття оперативних заходів кіберзахисту у разі виявлення ознак здійснення кібератак.

Доповнення

За даними Держспецзвʼязку, хакери здійснюють атаки на українські нотаріуси з метою отримати доступ до державних реєстрів і внесення туди несанкціонованих змін.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаТехнології
Державна служба спеціального зв'язку України
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