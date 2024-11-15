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Кабмин согласовал новые кадровые изменения в министерствах: кого уволили, а кто получил должность

Киев  •  УНН

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Кабмин провел серию увольнений и назначений в руководстве государственных органов. Произошли изменения в Госслужбе спецсвязи, Укртрансбезопасности, Минкультуры и Минэнерго.

Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, касающихся изменений в руководстве государственных органов. Было уволено несколько должностных лиц, среди которых руководители Государственной службы по безопасности на транспорте и Государственной службы специальной связи. В то же время назначены новые руководители и заместители в Министерстве культуры, Министерстве энергетики и других государственных структурах. Об этом УНН пишет со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, Кабинетом министров уволены: 

  • Зборовского Евгения Сергеевича с должности Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • Мироненко Юрия Николаевича с должности Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • Лагунина Никиту Сергеевича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • Потия Александра Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. 

Назначено:

  • Григоренко Галину Владимировну первым заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины;
  • Корзуна Анатолия Васильевича заместителем Министра энергетики Украины;
  • Потия Александра Владимировича Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • Лагунина Никиту Сергеевича Председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
  • Зборовского Евгения Сергеевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Напомним

На прошлой неделе правительство назначило двух новых заместителей министра юстиции Украины. Ими стали Николай Кучерявенко и Светлана Терещенко.

Правительство привлечет льготный заем от Всемирного банка на более 1 млрд долларов - Шмыгаль15 нояб. 2024, 11:09 • 7677 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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