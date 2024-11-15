Кабмин согласовал новые кадровые изменения в министерствах: кого уволили, а кто получил должность
Киев • УНН
Кабмин провел серию увольнений и назначений в руководстве государственных органов. Произошли изменения в Госслужбе спецсвязи, Укртрансбезопасности, Минкультуры и Минэнерго.
Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений, касающихся изменений в руководстве государственных органов. Было уволено несколько должностных лиц, среди которых руководители Государственной службы по безопасности на транспорте и Государственной службы специальной связи. В то же время назначены новые руководители и заместители в Министерстве культуры, Министерстве энергетики и других государственных структурах. Об этом УНН пишет со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.
По словам Мельничука, Кабинетом министров уволены:
- Зборовского Евгения Сергеевича с должности Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Мироненко Юрия Николаевича с должности Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Лагунина Никиту Сергеевича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Потия Александра Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Назначено:
- Григоренко Галину Владимировну первым заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Корзуна Анатолия Васильевича заместителем Министра энергетики Украины;
- Потия Александра Владимировича Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Лагунина Никиту Сергеевича Председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Зборовского Евгения Сергеевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Напомним
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