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Правительство привлечет льготный заем от Всемирного банка на более 1 млрд долларов - Шмыгаль

Правительство привлечет льготный заем от Всемирного банка на более 1 млрд долларов - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 3125 просмотра

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Правительство Украины привлекает льготный заем от Всемирного банка на сумму более 1 млрд долларов при поддержке Японии и Великобритании. ЕС дополнительно выделит 150 млн евро на восстановление портов и другие проекты.

Правительство Украины привлекает более 1 млрд долларов льготного займа от Всемирного банка при поддержке правительств Японии и Великобритании. Кроме того, дополнительные 150 млн евро от Европейского Союза будут направлены на восстановление портовой инфраструктуры и реализацию проектов быстрого восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня также принимаем решение о привлечении льготного займа от Всемирного банка на более чем 1 млрд долларов. Эти средства аккумулированы благодаря правительствам Японии и Великобритании. Благодарны за эту поддержку

- сказал Шмыгаль.

Он отметил, что еще одно важное решение, принятое сегодня, предусматривает привлечение дополнительных 150 млн евро от Европейского Союза. Эти средства будут направлены на восстановление портовой инфраструктуры и реализацию проектов быстрого восстановления.

Из этой суммы 65 млн евро будет выделено на финансирование программы бесплатного питания для учеников начальных классов в 2025 году. Эта инициатива президента Украины, которая уже успешно работает, теперь обеспечена необходимыми ресурсами для продолжения в следующем году.

Напомним 

Вчера, премьер-министр Украины провел встречу с миссией МВФ во главе с Гэвином Греем в Киеве. Украина ожидает получить транш в размере 1,1 млрд долларов в конце декабря после выполнения всех структурных маяков.

Всемирный банк выделяет Украине 750 млн долларов: на что пойдут средства8 нояб. 2024, 06:19 • 17251 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
vsemirnii-bankВсемирный банк
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yaponiyaЯпония
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