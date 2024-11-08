Всемирный банк выделяет Украине 750 млн долларов: на что пойдут средства
Киев • УНН
Всемирный банк предоставит Украине 750 млн долларов в рамках проекта SURGE для поддержки институциональных реформ. Средства направят на укрепление госинститутов и улучшение управления публичными финансами.
Всемирный банк предоставляет Украине 750 млн долларов для поддержки институциональных реформ, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов. Средства будут предоставлены в рамках проекта "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления" (SURGE), который направлен на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз. Часть этой суммы будет выделена из фонда ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии", - написал Шмыгаль.
По его словам, реализация программы поможет укрепить работу государственных институтов в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме. Реформы в рамках проекта направлены на повышение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено.
"Благодарны руководству Всемирного банка и нашим международным партнерам за эту важную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны, которую развязала россия", - указал Премьер.
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