Всемирный банк выделил почти 600 млн долл. на развитие украинского бизнеса: что это даст

ukenru
Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 107427 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 122285 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 125141 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 126417 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 151756 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 127853 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 184121 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128968 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124545 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 166494 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв

00:49 • 100025 просмотра
Четыре области Украины оказались под угрозой баллистического удара

Четыре области Украины оказались под угрозой баллистического удара

02:35 • 100488 просмотра
Монреаль: более 45 стран согласовали план возвращения депортированных украинцев

Монреаль: более 45 стран согласовали план возвращения депортированных украинцев

02:50 • 101858 просмотра
Оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на фронте - DeepState

Оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на фронте - DeepState

03:13 • 68868 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 100426 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 151774 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 146083 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 184133 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 152560 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 166503 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

08:00 • 28431 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

05:19 • 100426 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 72705 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 98879 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 65114 просмотра
Актуальное
Всемирный банк выделил почти 600 млн долл. на развитие украинского бизнеса: что это даст

Всемирный банк выделил почти 600 млн долл. на развитие украинского бизнеса: что это даст

Киев  •  УНН

09:25 • 8068 просмотра

Read in English

Всемирный банк запускает программу поддержки частного сектора Украины на 593 млн долларов. Программа поможет 20 тысячам МСП и сохранит 40 тысяч рабочих мест.

Всемирный банк запускает программу поддержки частного сектора Украины на 593 млн долларов. Программа, как ожидается, поможет 20 тысячам МСП и создаст или сохранит 40 тысяч рабочих мест, указали в ВБ накануне, пишет УНН.

Детали

"Всемирный банк объявил о начале реализации в Украине новой программы развития частного сектора на сумму 593 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

Программа, как ожидается, поддержит 20 тысяч малых и средних предприятий (МСП), и поможет создать или сохранить не менее 40 тысяч рабочих мест благодаря программам поддержки, которые введены правительством Украины после российского вторжения.

"Благодаря ей 20 тысяч малых и средних предприятий получат финансовую поддержку и получат доступ к экспортным рынкам. Минэкономики будет отвечать за реализацию этой программы. Спасибо нашим партнерам из Всемирного банка за поддержку. Запуск таких программ демонстрирует веру в украинский бизнес", - прокомментировала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в X.

Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине11 сентября 2024, 15:17 • 18379 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
vsemirnii-bankВсемирный банк
ukrainaУкраина