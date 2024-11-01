Всемирный банк выделил почти 600 млн долл. на развитие украинского бизнеса: что это даст
Киев • УНН
Всемирный банк запускает программу поддержки частного сектора Украины на 593 млн долларов. Программа поможет 20 тысячам МСП и сохранит 40 тысяч рабочих мест.
Всемирный банк запускает программу поддержки частного сектора Украины на 593 млн долларов. Программа, как ожидается, поможет 20 тысячам МСП и создаст или сохранит 40 тысяч рабочих мест, указали в ВБ накануне, пишет УНН.
Детали
"Всемирный банк объявил о начале реализации в Украине новой программы развития частного сектора на сумму 593 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.
Программа, как ожидается, поддержит 20 тысяч малых и средних предприятий (МСП), и поможет создать или сохранить не менее 40 тысяч рабочих мест благодаря программам поддержки, которые введены правительством Украины после российского вторжения.
"Благодаря ей 20 тысяч малых и средних предприятий получат финансовую поддержку и получат доступ к экспортным рынкам. Минэкономики будет отвечать за реализацию этой программы. Спасибо нашим партнерам из Всемирного банка за поддержку. Запуск таких программ демонстрирует веру в украинский бизнес", - прокомментировала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в X.
Всемирный банк выделил 415 миллионов долларов на поддержку образования в Украине11 сентября 2024, 15:17 • 18379 просмотров