Новый руководитель Госспецсвязи: что известно о назначении бригадного генерала

Правительство назначило председателем Госспецсвязи Украины бригадного генерала Александра Потия, который имеет 25-летний опыт в ВСУ. Об этом сообщили в Госспецсвязи, передает УНН.

15 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о назначении бригадного генерала Александра Потия Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - говорится в сообщении Госспецсвязи.

Как указали в ведомстве, Александр Потий имеет более 25 лет опыта службы в ВСУ, где работал над вопросами безопасности связи и информационных технологий. Кроме военной службы, он имеет более 20 лет работы в академической сфере, является доктором технических наук, профессором и внес значительный вклад в развитие научных исследований. С 2020 года занимал должность заместителя председателя Госспецсвязи, отвечая за стратегические направления работы.

После назначения Потий отметил:

«Мы продолжаем стоять на страже безопасности нашего государства и выполнять возложенные на Госспецсвязи обязанности. Сейчас нашим приоритетом является дальнейшее усиление направлений, которые активно развивались в Службе как накануне, так и после начала полномасштабного вторжения.»

Правительство разрешило Госспецсвязи закупать беспилотные системы и средства РЭБ