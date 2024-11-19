Новый руководитель Госспецсвязи: что известно о назначении бригадного генерала
Киев • УНН
Кабмин назначил Александра Потия главой Госспецсвязи Украины. Новый руководитель имеет 25-летний опыт в ВСУ и является доктором технических наук с 20-летним академическим стажем.
Правительство назначило председателем Госспецсвязи Украины бригадного генерала Александра Потия, который имеет 25-летний опыт в ВСУ. Об этом сообщили в Госспецсвязи, передает УНН.
15 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о назначении бригадного генерала Александра Потия Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Как указали в ведомстве, Александр Потий имеет более 25 лет опыта службы в ВСУ, где работал над вопросами безопасности связи и информационных технологий. Кроме военной службы, он имеет более 20 лет работы в академической сфере, является доктором технических наук, профессором и внес значительный вклад в развитие научных исследований. С 2020 года занимал должность заместителя председателя Госспецсвязи, отвечая за стратегические направления работы.
После назначения Потий отметил:
«Мы продолжаем стоять на страже безопасности нашего государства и выполнять возложенные на Госспецсвязи обязанности. Сейчас нашим приоритетом является дальнейшее усиление направлений, которые активно развивались в Службе как накануне, так и после начала полномасштабного вторжения.»
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