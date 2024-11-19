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Новый руководитель Госспецсвязи: что известно о назначении бригадного генерала

Новый руководитель Госспецсвязи: что известно о назначении бригадного генерала

Киев  •  УНН

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Кабмин назначил Александра Потия главой Госспецсвязи Украины. Новый руководитель имеет 25-летний опыт в ВСУ и является доктором технических наук с 20-летним академическим стажем.

Правительство назначило председателем Госспецсвязи Украины бригадного генерала Александра Потия, который имеет 25-летний опыт в ВСУ. Об этом сообщили в Госспецсвязи, передает УНН

15 ноября Кабинет Министров Украины принял решение о назначении бригадного генерала Александра Потия Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

- говорится в сообщении Госспецсвязи.

Как указали в ведомстве, Александр Потий имеет более 25 лет опыта службы в ВСУ, где работал над вопросами безопасности связи и информационных технологий. Кроме военной службы, он имеет более 20 лет работы в академической сфере, является доктором технических наук, профессором и внес значительный вклад в развитие научных исследований. С 2020 года занимал должность заместителя председателя Госспецсвязи, отвечая за стратегические направления работы.

После назначения Потий отметил:

«Мы продолжаем стоять на страже безопасности нашего государства и выполнять возложенные на Госспецсвязи обязанности. Сейчас нашим приоритетом является дальнейшее усиление направлений, которые активно развивались в Службе как накануне, так и после начала полномасштабного вторжения.»

Правительство разрешило Госспецсвязи закупать беспилотные системы и средства РЭБ3 сент. 2024, 11:01 • 23901 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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