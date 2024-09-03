Правительство разрешило Госспецсвязи закупать беспилотные системы и средства РЭБ

Кабинет министров Украины разрешил закупать Госспецсвязи в период военного положения беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы тактического уровня, боеприпасы и их составные части. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Внесены изменения в Положение об Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины с целью приведения его в соответствие с нормами ЗУ «О внесении изменений в раздел IX „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины“ по выполнению задач, связанных с обеспечением беспилотными системами, средствами радиоэлектронной борьбы, - написал Мельничук.

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По его словам, предусмотрено, что Администрация Госспецсвязи имеет право в период военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24.02. 2022 N 64: осуществлять закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня, боеприпасов (которые используют с беспилотными системами) и их составных частей для нужд Госспецсвязи, Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Национальной полиции, а также для нужд других составляющих сил безопасности и сил обороны в соответствии с поданными заказами; в установленном Администрацией Госспецсвязи порядке осуществлять мероприятия по организации обеспечения беспилотными системами, средствами радиоэлектронной борьбы тактического уровн