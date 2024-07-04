Киев • УНН
Правительство приняло постановление, которое позволяет закупать беспилотники украинского производства через закрытый функционал Prozorro, что обеспечит прозрачность и эффективность закупок, а также будет способствовать отечественному производству беспилотников и созданию новых рабочих мест.
Кабинет министр принял постановление, которое позволит закупать дроны украинских производителей через закрытый функционал Prozorro. Ранее можно было закупать через Prozorro беспилотники только иностранного производства. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Как указал Федоров, это решение правительства - логичный шаг развития прозрачности и увеличения эффективности закупок дронов. По его словам, у производителей будут равные условия доступа к государственным контрактам, а благодаря конкуренции государство сможет выгоднее закупать дроны.
"Для производителей это возможность активнее развиваться, создавать рабочие места и масштабировать производство в десятки раз", - считает глава Минцифры.
Федоров также заверил, что вся чувствительная информация будет закрыта для широкой общественности - и недоступна россиянам.
Дополнение
В феврале правительство впервые разрешило покупать дроны через закрытый функционал Prozorro. Тогда она касалась массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matric.