Кабинет министр принял постановление, которое позволит закупать дроны украинских производителей через закрытый функционал Prozorro. Ранее можно было закупать через Prozorro беспилотники только иностранного производства. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Как указал Федоров, это решение правительства - логичный шаг развития прозрачности и увеличения эффективности закупок дронов. По его словам, у производителей будут равные условия доступа к государственным контрактам, а благодаря конкуренции государство сможет выгоднее закупать дроны.

"Для производителей это возможность активнее развиваться, создавать рабочие места и масштабировать производство в десятки раз", - считает глава Минцифры.

Федоров также заверил, что вся чувствительная информация будет закрыта для широкой общественности - и недоступна россиянам.

Дополнение

В феврале правительство впервые разрешило покупать дроны через закрытый функционал Prozorro. Тогда она касалась массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matric.