Держава закуповуватиме безпілотники через систему Prozorro: Федоров розповів, як це працюватиме

Держава закуповуватиме дрони через систему Prozorro - уряд ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

"Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice. Надаємо цим продавцям рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість. Закупівлі будуть швидкими та за вигідними цінами.

Розуміємо чутливість інформації, тому строки та місця поставок будуть закритими для широкого загалу — і недоступні росіянам", - повідомив Федоров.

Він також розповів, як це працюватиме.

"... замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію", - додав віцепрем’єр-міністр.

Додамо

Крім того, за словами Федорова, уряд підтримав постанову, що стосується маржинальності дронів, які держава закуповує для Сил оборони.

"Маржа простими словами — це різниця між вартістю і собівартістю товару, у цьому випадку дронів. Умовно: дрон коштує 10 тисяч, його собівартість — 7 тисяч, тоді маржа буде 3 тисячі гривень, або 30%. Зараз під час закупівлі дронів у нас маржинальність 25%, у країнах НАТО — 17%.

Розуміємо, що в ринкових умовах собівартість товару може коливатися, а отже, змінюється фактична маржа. Тепер виробники мають уточнювати, як розраховували ціни, якщо прибуток перевищує 25%", - додав Федоров.

За його словами, після перерахунку держава дає можливість або повернути різницю до бюджету, або допостачати дрони. Це прибирає потенційні ризики переплати під час закупівлі дронів, економить державні кошти та дає змогу закуповувати більше дронів.

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