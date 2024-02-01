Виробництво дронів та боєприпасів до них: Кабмін прийняв три важливі постанови для посилення вітчизняного ОПК

Кабінет міністрів затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українському оборонно-промислового комплексу. Документи стосуються виробництва дронів та боєприпасів до них, а також можливість закуповувати дрони через систему Prozorro. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Шмигаль, Кабмін затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українському ОПК.

Зазначається, що перший документ передбачає дерегуляцію (скасування чи скорочення державного регулювання - ред.) експериментального проекту з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалення процедури реєстрації виробників.

"Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу. Таким чином у найкоротші терміни посилимо нашу армію. Проект ми запустили влітку минулого року. Для цього розширили коло потенційних виробників, усунули бюрократію, створили чіткі алгоритми - від розроблення до прийому в експлуатацію. За півроку зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування" - сказав Шмигаль.

Друга постанова стосується ціноутворення на виробництво БпЛА. Виробники дронів будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%.

"Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах", - додав прем’єр.

Також оборонні закупівлі будуть проходити через закритий модуль системи Prozorro за конкурентною процедурою.

"Ми вирішуємо одразу кілька завдань. Гарантуємо безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії усім необхідним. Встановлюємо прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток. Встановлюємо запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики", - наголосив Шмигаль.

У Мінцифри розповіли, як буде працювати система. Зазначається, що замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника, після чого продавці реєструються та отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі.

"Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію", - наголосили в Мінцифри.

Доповнення

Прем’єр міністр також розповів, що наразі в Україні близько 200 компаній випускають дрони, лише як позаминулого року таких компаній було лише 7. Також у 2023 році українські компанії виробили, а держава закупила в 100 разів більше безпілотників, ніж у 2022 році.