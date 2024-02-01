Производство дронов и боеприпасов к ним: Кабмин принял три важных постановления для усиления отечественного ОПК

Кабинет министров утвердил три постановления, которые будут способствовать усилению украинского оборонно-промышленного комплекса. Документы касаются производства дронов и боеприпасов к ним, а также возможности закупать дроны через систему Prozorro. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Как сообщил Шмыгаль, Кабмин утвердил три постановления, которые будут способствовать усилению украинского ОПК.

Отмечается, что первый документ предусматривает дерегуляцию (отмену или сокращение государственного регулирования - ред.) экспериментального проекта по производству боеприпасов к беспилотникам на изготовление боеприпасов всех типов и совершенствование процедуры регистрации производителей.

"Новые предприятия смогут быстро включиться в работу. Таким образом в кратчайшие сроки усилим нашу армию. Проект мы запустили летом прошлого года. Для этого расширили круг потенциальных производителей, устранили бюрократию, создали четкие алгоритмы - от разработки до приема в эксплуатацию. За полгода зарегистрировано более 10 производителей, допущено к эксплуатации более 20 образцов боеприпасов, еще 30 находятся на разных стадиях испытания", - сказал Шмыгаль.

Второе постановление касается ценообразования на производство БпЛА. Производители дронов будут предоставлять уточнения расчетов цены в сторону уменьшения, если прибыль превышает 25%.

"Это позволит устранить потенциальные риски переплаты, нецелевое использование средств при осуществлении государственных закупок беспилотников. Ведь государство заинтересовано в честных и прозрачных контрактах", - добавил премьер.

Также оборонные закупки будут проходить через закрытый модуль системы Prozorro по конкурентной процедуре.

"Мы решаем сразу несколько задач. Гарантируем непрерывность, устойчивость и управляемость снабжения нашей армии всем необходимым. Устанавливаем прозрачное ценообразование, когда государство не переплачивает, а бизнес получает прибыль. Устанавливаем предохранители утечки информации, которая несет риски безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

В Минцифры рассказали, как будет работать система. Отмечается, что заказчик, который хочет приобрести дрон, выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием нужного беспилотника, после чего продавцы регистрируются и получают информацию о сроках, месте поставки и другие данные, необходимые для закупки.

"Далее будет аукцион, а победит продавец, который предоставит самое выгодное предложение", - отметили в Минцифры.

Дополнение

Премьер-министр также рассказал, что сейчас в Украине около 200 компаний выпускают дроны, только как в позапрошлом году таких компаний было всего 7. Также в 2023 году украинские компании произвели, а государство закупило в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022 году.