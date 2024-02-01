Государство будет закупать беспилотники через систему Prozorro: Федоров рассказал, как это будет работать

Государство будет закупать дроны через систему Prozorro - правительство приняло соответствующее постановление. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"Кабинет Министров поддержал постановление, которое касается поставщиков массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matrice. Предоставляем этим продавцам равные условия для доступа к государственным контрактам, и благодаря конкуренции можно будет снижать стоимость. Закупки будут быстрыми и по выгодным ценам.

Понимаем чувствительность информации, поэтому сроки и места поставок будут закрытыми для широкой общественности - и недоступны россиянам", - сообщил Федоров.

Он также рассказал, как это будет работать.

"... заказчик, который хочет приобрести дрон, выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием нужного беспилотника. В этой рамке смогут зарегистрироваться продавцы, а затем они получают информацию о сроках, месте поставки и другие данные, необходимые для закупки. Далее будет аукцион, а победит продавец, который предоставит самое выгодное предложение", - добавил вице-премьер-министр.

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Кроме того, по словам Федорова, правительство поддержало постановление, касающееся маржинальности дронов, которые государство закупает для Сил обороны.

"Маржа простыми словами - это разница между стоимостью и себестоимостью товара, в данном случае дронов. Условно: дрон стоит 10 тысяч, его себестоимость - 7 тысяч, тогда маржа будет 3 тысячи гривен, или 30%. Сейчас при закупке дронов у нас маржинальность 25%, в странах НАТО - 17%.

Понимаем, что в рыночных условиях себестоимость товара может колебаться, а значит, меняется фактическая маржа. Теперь производители должны уточнять, как рассчитывали цены, если прибыль превышает 25%", - добавил Федоров.

По его словам, после перерасчета государство дает возможность либо вернуть разницу в бюджет, либо допоставлять дроны. Это убирает потенциальные риски переплаты при закупке дронов, экономит государственные средства и позволяет закупать больше дронов.

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