Уряд дозволив Держспецзв'язку закуповувати безпілотні системи та засоби РЕБ

Кабінет міністрів України дозволив закуповувати Держспецзвʼязку у період воєнного стану безпілотні системи, засоби радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпаси та їх складових частин. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Внесено зміни до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з метою приведення його відповідність до норм ЗУ "Про внесення змін до розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державну службу спеціального звʼязку та захисту інформації України" щодо виконання завдань, повʼязаних із забезпеченням безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби,

Уряд дозволив закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro - Федоров

За його словами, передбачено, що Адміністрація Держспецзвʼязку має право у період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 N 64: здійснювати закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпасів (які використовують із безпілотними системами) та їх складових частин для потреб Держспецзв'язку, Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Національної поліції, а також для потреб інших складових сил безпеки та сил оборони відповідно до поданих замовлень; в установленому Адміністрацією Держспецзвʼязку порядку здійснювати заходи з організації забезпечення безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби тактичного рівня, боєприпасами (які використовують із безпілотними системами) та їх складовими частинами Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби, СБУ, Національної поліції, інших складових сил безпеки та сил оборони.

Також надано Голові Держспецзвʼязку повноваження приймати рішення про залучення територіальних підрозділів Держспецзвʼязку до здійснення заходів із відсічі і стримування збройної агресії проти України в період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 N 64,