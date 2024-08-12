Хакеры распространяют письма с вредоносным программным обеспечением: выявлено уже более 100 пораженных компьютеров

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины Государственной службы специальной связи и защиты информации зафиксировала массовое распространение электронных писем с вредоносным программным обеспечением, которые направляются якобы от имени Службы безопасности Украины. Команда уже обнаружила более 100 пораженных компьютеров, в том числе и среди государственных органов. Об этом сообщает Госспецсвязи, передает УНН.

"Правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала массовое распространение электронных писем с вредоносным программным обеспечением, которые направляются якобы от имени Службы безопасности Украины. Письма содержат ссылки на загрузку файла с названием "Документы .zip", на самом деле по ссылке загружается файл, который запускает вредоносную программу ANONVNC. Эта программа позволяет злоумышленникам получить скрытый несанкционированный доступ к компьютеру жертвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявлено уже более 100 пораженных компьютеров, в том числе и среди государственных органов и органов местного самоуправления. Правительственная команда принимает неотложные меры по уменьшению вероятности реализации киберугрозы.

Напомним

Миллионы пользователей Mac и Windows заражены обновлениями программного обеспечения, доставленными через взломанный интернет-провайдер.