Силы беспилотных систем самостоятельно будут закупать дроны и РЭБы: Умеров объяснил, почему это важно
Киев • УНН
Командование Сил беспилотных систем включено в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ. Это позволит быстрее формировать потребности фронта и усиливать обороноспособность Украины.
Правительство включило Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые закупаются через Минобороны и Госспецсвязи. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров и отметил, что СБС смогут оперативно формировать потребности фронта, передает УНН.
По словам Умерова, «это позволит быстрее и эффективнее усиливать наши возможности на суше, в воздухе и на море. Особенно важно, что СБС смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам».
«Украина уже неоднократно доказывала, что способна превращать технологическое преимущество в тактические успехи. Благодаря этому решению у нас появляется еще больше возможностей для достижения победы», - резюмировал Умеров.
Правительство разрешило закупать украинские дроны для нужд Сил беспилотных систем29 октября 2024, 12:12 • 6875 просмотров