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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы беспилотных систем самостоятельно будут закупать дроны и РЭБы: Умеров объяснил, почему это важно

Силы беспилотных систем самостоятельно будут закупать дроны и РЭБы: Умеров объяснил, почему это важно

Киев  •  УНН

13:17 • 5648 просмотра

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Командование Сил беспилотных систем включено в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств РЭБ. Это позволит быстрее формировать потребности фронта и усиливать обороноспособность Украины.

Правительство включило Командование Сил беспилотных систем в перечень государственных заказчиков беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, которые закупаются через Минобороны и Госспецсвязи. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров и отметил, что СБС смогут оперативно формировать потребности фронта, передает УНН.

По словам Умерова, «это позволит быстрее и эффективнее усиливать наши возможности на суше, в воздухе и на море. Особенно важно, что СБС смогут оперативно формировать потребности фронта в сфере беспилотных систем и противодействия вражеским дронам».

«Украина уже неоднократно доказывала, что способна превращать технологическое преимущество в тактические успехи. Благодаря этому решению у нас появляется еще больше возможностей для достижения победы», - резюмировал Умеров.

Правительство разрешило закупать украинские дроны для нужд Сил беспилотных систем29 октября 2024, 12:12 • 6875 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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