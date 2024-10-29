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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство внесло изменения в порядок реализации проекта по закупкам БПЛА отечественного производства

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Кабмин обновил правила закупок отечественных беспилотников и средств РЭБ для нужд Сил беспилотных систем ВСУ. 'Назначен новый начальник штаба командования - полковник Алексей Халабуда.

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок реализации экспериментального проекта, которыми предусмотрена возможность осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и активных средств противодействия техническим разведкам для нужд Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Мельничук сообщает, что внесены изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и активных средств противодействия техническим разведкам отечественного производства.

«Предусмотрена возможность осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и активных средств противодействия техническим разведкам для нужд Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины», - написал Мельничук.

Дополнение

Романа Гладкого на должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем заменил экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда.

Украинские дроны составляют 95% от всех, которые применяют ВСУ, в основном это FPV-дроны, но также есть и много других видов и типов. 

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине выйти на производство 1,5-2 млн дронов - вполне реально, но очень мало денег.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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