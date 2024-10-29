Правительство внесло изменения в порядок реализации проекта по закупкам БПЛА отечественного производства
Киев • УНН
Кабмин обновил правила закупок отечественных беспилотников и средств РЭБ для нужд Сил беспилотных систем ВСУ. 'Назначен новый начальник штаба командования - полковник Алексей Халабуда.
Кабинет министров Украины внес изменения в порядок реализации экспериментального проекта, которыми предусмотрена возможность осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и активных средств противодействия техническим разведкам для нужд Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Мельничук сообщает, что внесены изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и активных средств противодействия техническим разведкам отечественного производства.
«Предусмотрена возможность осуществления закупок беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и активных средств противодействия техническим разведкам для нужд Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины», - написал Мельничук.
Дополнение
Романа Гладкого на должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем заменил экс-командир 28 ОМБр полковник Алексей Халабуда.
Украинские дроны составляют 95% от всех, которые применяют ВСУ, в основном это FPV-дроны, но также есть и много других видов и типов.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине выйти на производство 1,5-2 млн дронов - вполне реально, но очень мало денег.