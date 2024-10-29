Уряд дозволив закуповувати українські дрони для потреб Сил безпілотних систем
Київ • УНН
Кабмін оновив правила закупівель вітчизняних безпілотників та засобів РЕБ для потреб Сил безпілотних систем ЗСУ. 'Призначено нового начальника штабу командування - полковника Олексія Халабуду.
Кабінет міністрі України вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту, якими передбачено можливість здійснення закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам для потреб Сил безпілотних систем ЗСУ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Мельничук повідомляє, що внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам вітчизняного виробництва.
"Передбачено можливість здійснення закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам для потреб Сил безпілотних систем Збройних Сил України", - написав Мельничук.
Доповнення
Романа Гладкого на посаді начальника штабу командування Сил безпілотних систем замінив екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда.
Українські дрони складають 95% від усіх, які застосовують ЗСУ, здебільшого це FPV-дрони, але також є і багато інших видів та типів.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні вийти на виробництво 1,5-2 млн дронів – цілком реально, але дуже мало грошей.