Сили безпілотних систем самостійно закуповуватимуть дрони та РЕБи: Умєров пояснив, чому це важливо
Київ • УНН
Командування Сил безпілотних систем включено до переліку державних замовників безпілотників та засобів РЕБ. Це дозволить швидше формувати потреби фронту та посилювати обороноздатність України.
Уряд включив Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міноборони та Держспецзв’язку. Про це повідомив глава Міноборони Рустем Умєров і зазначив, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту, передає УНН.
За словами Умєрова, "це дозволить швидше й ефективніше посилювати наші спроможності на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам".
"Україна вже неодноразово доводила, що здатна перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи. Завдяки цьому рішенню в нас з’являється ще більше можливостей для досягнення перемоги", - резюмував Умєров.
Уряд дозволив закуповувати українські дрони для потреб Сил безпілотних систем29.10.24, 14:12 • 12326 переглядiв