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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине зафиксированы массовые вредоносные рассылки под видом интеграции с сервисами Amazon и Microsoft: что известно

В Украине зафиксированы массовые вредоносные рассылки под видом интеграции с сервисами Amazon и Microsoft: что известно

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 10:24  •  6425 просмотра

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CERT-UA обнаружила массовую рассылку вредоносных сообщений под видом интеграции с Amazon и Microsoft. Атаки нацелены на госорганы, предприятия и военные формирования, возможно готовились с августа 2024 года.

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA) обнаружила массовую рассылку вредоносных сообщений под видом интеграции с сервисами Amazon, Microsoft и внедрения архитектуры нулевого доверия. Под прицел попали органы государственной власти, предприятия и военные формирования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госспецсвязи.

Детали

По данным Госспецсвязи, письма содержат вложения в виде файлов с расширением «.rdp», запуск которых приведет к тому, что хакеры получат доступ к дискам, аудиоустройствам и другим ресурсам на локальном компьютере. Также будут иметь возможность запускать на компьютере жертвы сторонние программы/скрипты. 

Предположительно, что кибератаки готовились как минимум с августа 2024 года и не ограничиваются Украиной

- добавили в Госспецсвязи.

Дополнение

Если подозреваете, что могли стать жертвами атаки обращайтесь в CERT-UA:

Электронная почта: [email protected],

Тел. +38 (044) 281-88-25.

Напомним 

16 октября сообщалось, что было зафиксировано распространение вредоносных программ через Telegram якобы от технической поддержки приложения «Резерв+». 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧПТехнологии
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