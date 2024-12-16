Вражеские хакеры атаковали лесничества, судебно-медицинские учреждения и заводы - Госспецсвязи
Киев • УНН
В течение ноября-декабря 2024 года хакерская группировка UAC-0099 осуществила серию кибератак на государственные организации Украины. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к компьютерам лесничеств, судебно-медицинских учреждений и промышленных предприятий.
Враждебная группировка UAC-0099 в течение ноября-декабря 2024 года осуществила атаки на ряд государственных организаций, в частности, лесничеств, учреждений судебно-медицинской экспертизы, заводов и других. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госспецсвязи.
«CERT-UA зафиксировала новые кибератаки, совершенные хакерской преступной группировкой UAC-0099. В течение 2022-2023 годов упомянутая группировка получила несанкционированный удаленный доступ к нескольким десяткам компьютеров в Украине. На этот раз в зоне риска оказались государственные организации, в частности, лесничества, судебно-медицинские учреждения и промышленные предприятия», - говорится в сообщении.
Сообщается, что злоумышленники продолжают использовать традиционные методы для проникновения в информационные системы: фишинговые электронные письма с вредоносными вложениями. Однако, методы и инструменты атак постоянно совершенствуются.
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