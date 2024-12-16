Вражеские хакеры атаковали лесничества, судебно-медицинские учреждения и заводы - Госспецсвязи

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"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом
14:32 • 20622 просмотра

"еРодина": Минсоц разрабатывает платформу для украинцев за рубежом

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Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
13:29 • 52506 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
12:28 • 83285 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
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Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
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«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
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Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

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Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
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Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
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Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

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Вражеские хакеры атаковали лесничества, судебно-медицинские учреждения и заводы - Госспецсвязи

Вражеские хакеры атаковали лесничества, судебно-медицинские учреждения и заводы - Госспецсвязи

Киев  •  УНН

 • 4301 просмотра

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В течение ноября-декабря 2024 года хакерская группировка UAC-0099 осуществила серию кибератак на государственные организации Украины. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к компьютерам лесничеств, судебно-медицинских учреждений и промышленных предприятий.

Враждебная  группировка UAC-0099 в течение ноября-декабря 2024 года осуществила атаки на ряд государственных организаций, в частности, лесничеств, учреждений судебно-медицинской экспертизы, заводов и других. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госспецсвязи.

«CERT-UA зафиксировала новые кибератаки, совершенные хакерской преступной группировкой UAC-0099. В течение 2022-2023 годов упомянутая группировка получила несанкционированный удаленный доступ к нескольким десяткам компьютеров в Украине. На этот раз в зоне риска оказались государственные организации, в частности, лесничества, судебно-медицинские учреждения и промышленные предприятия», - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленники продолжают использовать традиционные методы для проникновения в информационные системы: фишинговые электронные письма с вредоносными вложениями. Однако, методы и инструменты атак постоянно совершенствуются.

ГУР осуществило масштабную кибератаку на "Газпромбанк": россияне потеряли доступ к услугам5 дек. 2024, 09:09 • 36410 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧПТехнологии
gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины
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