Кабмин провел кадровые изменения в руководстве двух ведомств
Киев • УНН
Правительство уволило первого заместителя Министра развития общин и территорий Василия Шкуракова. Также назначен Ростислав Замлинский первым заместителем Председателя Госспецсвязи.
Кабинет министров Украины уволил первого заместителя Министра развития общин и территорий Василия Шкуракова. Также назначил первым заместителем Госспецсвязи Ростислава Замлинского, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, Кабинетом министров Украины:
- Уволен Шкураков Василий Александрович с должности первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины.
- Назначен Замлинский Ростислав Теодозиевич первым заместителем Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Кабмин назначил новых заместителей министра юстиции и госсекретарей22 нояб. 2024, 11:12 • 13754 просмотра