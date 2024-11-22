Кабмин назначил новых заместителей министра юстиции и госсекретарей

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Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра юстиции - Викторию Васильчук и Евгения Пикалова. Также назначены госсекретари в Минюст и Минагрополитики.

Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра юстиции - Викторию Васильчук и Евгения Пикалова. Также назначены госсекретари в Минюст и Минагрополитики, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, Кабинетом министров Украины назначено:

  • Викторию Васильчук заместителем министра юстиции Украины; 
  • Евгения Пикалова заместителем министра юстиции Украины; 
  • Александра Буханевича государственным секретарем Министерства юстиции Украины; 
  • Александра Бирюкова государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Новый руководитель Госспецсвязи: что известно о назначении бригадного генерала19 нояб. 2024, 07:45 • 13322 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
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