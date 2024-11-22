Кабмин назначил новых заместителей министра юстиции и госсекретарей
Киев • УНН
Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра юстиции - Викторию Васильчук и Евгения Пикалова. Также назначены госсекретари в Минюст и Минагрополитики.
Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра юстиции - Викторию Васильчук и Евгения Пикалова. Также назначены госсекретари в Минюст и Минагрополитики, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, Кабинетом министров Украины назначено:
- Викторию Васильчук заместителем министра юстиции Украины;
- Евгения Пикалова заместителем министра юстиции Украины;
- Александра Буханевича государственным секретарем Министерства юстиции Украины;
- Александра Бирюкова государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
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