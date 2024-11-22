Кабмин назначил новых заместителей министра юстиции и госсекретарей

Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей министра юстиции - Викторию Васильчук и Евгения Пикалова. Также назначены госсекретари в Минюст и Минагрополитики, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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По его словам, Кабинетом министров Украины назначено:

Викторию Васильчук заместителем министра юстиции Украины;

Евгения Пикалова заместителем министра юстиции Украины;

Александра Буханевича государственным секретарем Министерства юстиции Украины;

Александра Бирюкова государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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