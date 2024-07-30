Мошенники используют сокращенные ссылки, чтобы скрыть мошеннические «линки». Специалисты советуют всегда проверять ссылки перед тем, как переходить на них. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Детали

В ведомстве объясняют, что злоумышленники легко могут скрыть вредоносные веб-сайты или фишинговые страницы под короткими URL-адресами, используя такие популярные сервисы, как: «Bitly» или „Cuttly“.

Следует всегда проверять сокращенные ссылки перед тем, как нажимать на них.

Используйте сервис «Unshorten.it»: https://unshorten.it/ для получения полного адреса ресурса. Для этого нужно вставить сокращенную ссылку в соответствующее поле на вебсайте «Unshorten.it» - рассказывают в Госспецсвязи.

Также стоит убедиться, что домен выглядит надежно. Специалисты по кибербезопасности советуют искать такие известные домены, как: bit.ly, goo.gl или ow.ly. Зато стоит избегать подозрительных доменов с орфографическими ошибками или случайными символами.

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Проверьте репутацию ресурса, на который можно перейти по ссылке:

- Выполните поиск в Google по полной ссылке. Ищите отзывы пользователей или предупреждения о вредоносных программах.

- Проверьте веб-сайт с помощью инструмента онлайн-проверки безопасности, например, «VirusTotal»

- добавили в Госспецсвязи.

Кроме того, аналитики советуют установить расширение браузера, которое сканирует сокращенные ссылки на надежность и никогда не переходить по сокращенным ссылкам из неизвестных источников, например, электронных писем, сообщений в социальных сетях или подозрительных веб-сайтов.

Помните, лучше быть осторожным и не рисковать заразить компьютер вредоносными программами, ведь в результате этого можно потерять важные данные. Внимательно проверяйте сокращенные ссылки, особенно если они поступили из незнакомых или подозрительных источников - отмечают специалисты.

Напомним,

Госспецсвязь предупреждает о хакерских атаках на украинских военных и госслужащих через фальшивый сайт UKR.NET. Злоумышленники пытаются похитить почтовые аккаунты, рассылая письма с вредоносными ссылками.