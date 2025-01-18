Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом покупки авто и дронов для военных

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Мошенники размещают объявления о продаже военного снаряжения по низким ценам от имени благотворительных организаций. После получения средств и личных данных жертв они исчезают, блокируя контакты.

В социальных сетях и на торговых платформах обнаружили новую мошенническую схему, по которой злоумышленники публикуют объявления с продажей и доставкой автомобилей, дронов и снаряжения для военных по более низким ценам. Об этом предупредила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

«Злоумышленники размещают в самых популярных соцсетях и на торговых платформах объявления о возможности покупки таких товаров за рубежом и доставку их в Украину. Цены предлагают значительно ниже рыночных, а низкую стоимость объясняют поддержкой известных благотворительных организаций», - говорится в сообщении.

По информации, злоумышленники просят у своей жертвы записать видеообращение с благодарностью для «отчета» о расходовании благотворительных средств и предоставить копии документов, удостоверяющих личность. После перечисления средств за несуществующий товар мошенники просят еще деньги на растаможку, страховые взносы или логистические расходы, а затем исчезают и блокируют в социальных сетях.

«Национальная полиция призывает граждан быть бдительными и внимательными и ни в коем случае не отправлять деньги, личные данные и документы непроверенным лицам, чтобы не стать жертвами мошенников», - отметили правоохранители.

Напомним 

Ранее УНН писал, что мошенники используют искусственный интеллект для клонирования голоса жертв и обмана их друзей через мессенджеры. Госспецсвязи рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию и проверять личность собеседника.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины
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