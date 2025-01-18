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Українців попередили про нову схему шахрайства під приводом купівлі авто та дронів для військових

Київ • УНН

 • 63945 перегляди

Шахраї розміщують оголошення про продаж військового спорядження за низькими цінами від імені благодійних організацій. Після отримання коштів та особистих даних жертв вони зникають, блокуючи контакти.

У соціальних мережах та на торговельних платформах виявили нову шахрайську схему, за якої зловмисники публікують оголошення з продажем та доставкою автомобілів, дронів та спорядження для військових за нижчими цінами. Про це попередила Національна поліція України, пише УНН.

Деталі

"Зловмисники розміщують у найпопулярніших соцмережах та на торговельних платформах оголошення про можливість купівлі таких товарів за кордоном і доставку їх в Україну. Ціни пропонують значно нижче ринкових, а низьку вартість пояснюють підтримкою відомих благодійних організацій", - ідеться у повідомленні.

За інформацією, зловмисники просять у своєї жертви записати відеозвернення з подякою для "звіту" про витрату благодійних коштів та надати копії документів, що посвідчують особу. Після перерахування коштів за неіснуючий товар шахраї просять ще гроші на розмитнення, страхові внески або логістичні витрати, а потім зникають і блокують у соціальних мережах.

"Національна поліція закликає громадян бути пильними та уважними та у жодному випадку не надсилати гроші, особисті дані та документи неперевіреним особам, аби не стати жертвами шахраїв", - наголосили правоохоронці.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що шахраї використовують штучний інтелект для клонування голосу жертв та обману їхніх друзів через месенджери. Держспецзв'язку рекомендує використовувати двофакторну автентифікацію та перевіряти особу співрозмовника.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоКримінал та НП
derzhavna-sluzhba-spetsialnoho-zviazku-ukrainyДержавна служба спеціального зв'язку України
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