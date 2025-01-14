Военные получили более 20 тысяч дронов за 10 дней

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Госспецсвязь передала Силам обороны более 20 тысяч беспилотных систем различного типа за первые 10 дней 2025 года. В 2024 году было передано 1,3 млн дронов, из которых 97,7% - украинского производства.

За первые 10 дней 2025 года Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины передала Силам обороны более 20 тысяч беспилотных систем различного типа. Пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

Детали

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины за первые 10 дней 2025 года передала защитникам Украины более 20 тысяч беспилотных систем различного типа

- говорится в заметке.

Сообщается, что закупка и передача дронов осуществляются в соответствии с потребностями, определенными органами, входящими в Сектор безопасности и обороны.

Важно, что в 2024 году Госспецсвязи передала силам обороны почти 1,3 миллиона беспилотников, из которых 97,7% - отечественного производства.

Дополнение

По данным Минобороны, в 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс. Отечественные предприятия изготовили более 1.5 млн FPV-дронов и другие типы беспилотников, включая ударные и разведывательные

11 января Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил увеличить заказ дронов и нарастить производство украинского оружия.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаТехнологии
gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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