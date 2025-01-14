Військові отримали понад 20 тисяч дронів за 10 днів
Київ • УНН
Держспецзв'язок передав Силам оборони понад 20 тисяч безпілотних систем різного типу за перші 10 днів 2025 року. У 2024 році було передано 1,3 млн дронів, з яких 97,7% - українського виробництва.
За перші 10 днів 2025 року Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України передала Силам оборони понад 20 тисяч безпілотних систем різного типу. Пише УНН з посиланням на Telegram-канал Держспецзвʼязку.
Деталі
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України за перші 10 днів 2025 року передала захисникам України більше 20 тисяч безпілотних систем різного типу
Повідомляється, що закупівля і передача дронів здійснюються відповідно до потреб, визначених органами, що входять до Сектору безпеки та оборони.
Важливо, що у 2024 році Держспецзвʼязку передала силам оборони майже 1,3 мільйона безпілотників, з яких 97,7% – вітчизняного виробництва.
Доповнення
За даними Міноборони, у 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс. Вітчизняні підприємства виготовили понад 1.5 млн FPV-дронів та інші типи безпілотників, включаючи ударні та розвідувальні
11 січня Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив збільшити замовлення дронів та наростити виробництво української зброї.