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Військові отримали понад 20 тисяч дронів за 10 днів

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Держспецзв'язок передав Силам оборони понад 20 тисяч безпілотних систем різного типу за перші 10 днів 2025 року. У 2024 році було передано 1,3 млн дронів, з яких 97,7% - українського виробництва.

За перші 10 днів 2025 року Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України передала Силам оборони понад 20 тисяч безпілотних систем різного типу. Пише УНН з посиланням на Telegram-канал Держспецзвʼязку.

Деталі

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України за перші 10 днів 2025 року передала захисникам України більше 20 тисяч безпілотних систем різного типу

- йдеться у дописі.

Повідомляється, що закупівля і передача дронів здійснюються відповідно до потреб, визначених органами, що входять до Сектору безпеки та оборони.

Важливо, що у 2024 році Держспецзвʼязку передала силам оборони майже 1,3 мільйона безпілотників, з яких 97,7% – вітчизняного виробництва.

Доповнення

За даними Міноборони, у 2024 році Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс. Вітчизняні підприємства виготовили понад 1.5 млн FPV-дронів та інші типи безпілотників, включаючи ударні та розвідувальні

11 січня Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив збільшити замовлення дронів та наростити виробництво української зброї.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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derzhavna-sluzhba-spetsialnoho-zviazku-ukrainyДержавна служба спеціального зв'язку України
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