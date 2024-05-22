Госспецсвязи: злоумышленники могут активировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

В ближайшее время злоумышленники могут активизировать мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Об этом пишет пресс-служба Госспецсвязи, передает УНН.

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Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины Cert-ua, действующая при Государственной службе специальной связи и защиты информации фиксирует рост количества кибератак на бухгалтеров.

Злоумышленники из группировки UAC-0006, имеющие целью похищение средств, рассылают письма с вредоносными файлами на почтовые ящики украинских организаций говорится в сообщении.

По данным Cert-ua, существует высокая вероятность, что в ближайшее время злоумышленники активизируют мошеннические схемы с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Cert-ua призывает руководителей предприятий принять срочные меры для повышения кибербезопасности автоматизированных рабочих мест бухгалтеров, в частности проверить компьютеры на наличие индикаторов компрометации и ввести необходимые политики и механизмы защиты.

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