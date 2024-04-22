Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

Мошенники похищают аккаунты WhatsApp, используя фейковые петиции о присвоении "Героя Украины" погибшим защитникам. О новой мошеннической схеме предупредили в Госспецсвязи, и дали рекомендации как распознать фейки и не стать жертвой мошенников, передает УНН.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой мошеннической схеме, направленной на кражу у украинцев аккаунтов WhatsApp. Злоумышленники рассылают сообщения в WhatsApp, призывая проголосовать за электронную петицию о присвоении звания "Герой Украины" посмертно военнослужащим ВСУ. Сообщения содержат ссылки на фейковый сайт, который имитирует официальную веб-страницу "Электронных петиций". - рассказали о схеме в Госспецсвязи.

Детали

Описанную активность работники CERT-UA отслеживали с апреля 2024 года по идентификатору UAC-0195. По состоянию на 20.04.2024 они обнаружили 18 доменных имен и направили соответствующие запросы по их блокировке.

Как действуют мошенники:

Жертва переходит по ссылке в фейковом сообщении.

На фейковом сайте предлагается ввести номер телефона и получить код.

Жертва вводит код в WhatsApp, чтобы "добавить доверенное устройство".

Злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp жертвы.

Как защититься:

Не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp.

Проверяйте доменное имя сайта, прежде чем вводить какие-либо данные. Официальная страница "Электронных петиций" размещена по адресу: https://petition.president.gov.ua/

Никогда не вводите код, полученный через SMS, на сторонних сайтах.

Относитесь критически к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код.

Настройте двухфакторную аутентификацию (https://cert.gov.ua/article/6278274).

Обращайтесь в CERT-UA в случае обнаружения подозрительной активности: [email protected] , моб.+38 (044) 281-88-25.

Минобороны укрепляет защиту информационных систем от кибератак