Минобороны укрепляет защиту информационных систем от кибератак

Министерство обороны приняло приказ об утверждении основных принципов информационной безопасности и кибербезопасности в информационно-коммуникационных системах, что позволит всем системам, сервисам, приложениям и цифровым инструментам министерства иметь единые, четко определенные правила кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Министерство обороны приняло приказ об утверждении основных принципов информационной безопасности и кибербезопасности в информационно-коммуникационных системах. Отныне все системы, сервисы, приложения и цифровые инструменты Министерства обороны будут иметь единые, четко определенные правила кибербезопасности. Правила будут учитывать лучшие подходы НАТО и международные стандарты, - говорится в сообщении.

Детали

Заместитель министра обороны по цифровизации, цифровым трансформациям и цифровому развитию Екатерина Черногоренко отметила, что новая политика предусматривает систематический пересмотр и обновление требований министерства в сфере кибербезопасности.

Напомним

Министерство обороны активно работает над запуском приложения для украинских военнослужащих Армия+.