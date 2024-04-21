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Минобороны укрепляет защиту информационных систем от кибератак
Министерство обороны утвердило единые правила кибербезопасности для всех своих информационных систем на основе стандартов НАТО с целью усиления защиты от кибератак.
рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший
В воскресенье днем российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего один человек получил ранения, а также был нанесен ущерб частным домам и транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры.
россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру - Евлаш
россия усилит обстрелы Украины, чтобы максимально разрушить критически важную энергетическую инфраструктуру.
Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги
В Одессе, во время воздушной тревоги 21 апреля прогремел взрыв.
В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства
Мужчина погиб от осколочных ранений, вероятно от взрыва гранаты, возле гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева, милиция начала уголовное производство по факту инцидента.
Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций
российские пропагандисты придумали фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к оккупантам.
В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго
Из-за непогоды и вражеских обстрелов в Украине отключены от электро- и газоснабжения 7794 абонента в 21 населенном пункте в разных областях.
россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых
21 апреля российские войска обстреляли город Украинск Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч", в результате чего погибла 82-летняя женщина и были ранены четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет, а также были повреждены шесть жилых домов.
Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии
российские войска интенсивно обстреливают Часовой Яр, используя ту же тактику воздушных бомбардировок, что и во время наступления на Авдеевку, сбрасывая по 20-30 боеприпасов в день с самолетов с целью захвата города до 9 мая.
В Польше проходит второй тур местных выборов
В воскресенье, 21 апреля, в Польше проходит второй тур местных выборов, во время которого будут избирать глав гмин, бургомистров и мэров в населенных пунктах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в первом туре.