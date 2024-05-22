Держспецзв’язку: зловмисники можуть активувати шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування
Київ • УНН
Cert-ua попереджає про підвищений ризик кібератак на бухгалтерів і потенційних шахрайських схемах з використанням систем дистанційного банківського обслуговування, закликаючи підприємства терміново посилити заходи кібербезпеки робочих місць бухгалтерів.
Найближчим часом зловмисники можуть активізувати шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування. Про це пише пресслужба Держспецзв’язку, передає УНН.
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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України Cert-ua, що діє при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації фіксує зростання кількості кібератак на бухгалтерів.
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За даними Cert-ua, існує висока ймовірність, що найближчим часом зловмисники активізують шахрайські схеми з використанням систем дистанційного банківського обслуговування.
Cert-ua закликає керівників підприємств вжити термінових заходів для підвищення кібербезпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, зокрема перевірити комп'ютери на наявність індикаторів компрометації та запровадити необхідні політики й механізми захисту.
Шахраї викрадають акаунти у WhatsApp, використовуючи фейкові петиції: як захистити дані - Держспецзв'язку22.04.24, 18:23 • 67374 перегляди