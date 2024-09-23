российские хакеры активизировали свои атаки на Украину: их цели и методы
Киев • УНН
За первое полугодие 2024 года существенно возросло количество кибератак на правительственные организации, энергетику и сектор безопасности Украины. Основными целями являются похищение информации, дестабилизация инфраструктуры и подрыв доверия к госорганам.
За первое полугодие 2024 года количество кибератак на правительственные организации, энергетику и сектор безопасности существенно возросло. Об этом говорится в аналитическом отчете Госспецсвязи «российские кибероперации» H1 '2024, передает УНН.
Основные цели:
- Похищение конфиденциальной информации
- Дестабилизация работы критической инфраструктуры
- Подрыв доверия к государственным органам
Основные методы:
- Фишинг
- Вредоносное программное обеспечение
- Деструктивные кибератаки
Защита:
- Усиление кибербезопасности критической инфраструктуры
- Повышение осведомленности граждан о киберугрозах
- Международное сотрудничество в сфере кибербезопасности