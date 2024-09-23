российские хакеры активизировали свои атаки на Украину: их цели и методы

ukenru
Эксклюзив
Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА
  •  57163 просмотра

Броварская громада стала вторым домом для тысяч переселенцев из Луганской области - глава Сватовской МВА

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский
  •  100255 просмотра

Следующие несколько месяцев будут решающими в этой войне - Зеленский

Эксклюзив
Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений
  •  103054 просмотра

Адвокат призвал к ответственности АРМА за невыполнение судебных решений

Эксклюзив
В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт
  •  102880 просмотра

В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Эксклюзив
Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ
  •  100675 просмотра

Накануне международного аудита адвокаты все чаще заявляют о политической ангажированности НАБУ

Эксклюзив
После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп
  •  85309 просмотра

После вступления в ЕС в Украине заработает институт деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  77862 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку образа жизни и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября
22 сентября 2024, 16:44  •  115606 просмотра

Время внутренней работы и переосмысления: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 – 29 сентября

Эксклюзив
Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)
21 сентября 2024, 14:43  •  147376 просмотра

Благотворительный забег, чествование памяти павших героев: как в Броварах отметили День города, который пытались испортить россияне (видео)

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
20 сентября 2024, 15:18  •  187623 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

  •  20250 просмотра
Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

Хакеры ГУР атаковали два российских банка - источник

  •  62674 просмотра
Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

Нидерланды поставили Украине радарную систему к Patriot и "очень скоро" поставят три пусковые установки - министр обороны

  •  22233 просмотра
Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

Премьер Дании призывает снять ограничения на использование оружия Украиной

  •  32870 просмотра
В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

  •  20171 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  171730 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  167381 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  166655 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  171305 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  186792 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

  •  80939 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

  •  75244 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

  •  45430 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  48981 просмотра
22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

22 сентября 2024, 03:07  •  103787 просмотра
Актуальное
российские хакеры активизировали свои атаки на Украину: их цели и методы

российские хакеры активизировали свои атаки на Украину: их цели и методы

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 12:16  •  11050 просмотра

Read in English

За первое полугодие 2024 года существенно возросло количество кибератак на правительственные организации, энергетику и сектор безопасности Украины. Основными целями являются похищение информации, дестабилизация инфраструктуры и подрыв доверия к госорганам.

За первое полугодие 2024 года количество кибератак на правительственные организации, энергетику и сектор безопасности существенно возросло. Об этом говорится в аналитическом отчете Госспецсвязи «российские кибероперации» H1 '2024, передает УНН.

Основные цели:

  • Похищение конфиденциальной информации
  • Дестабилизация работы критической инфраструктуры
  • Подрыв доверия к государственным органам

Основные методы:  

  • Фишинг
  • Вредоносное программное обеспечение
  • Деструктивные кибератаки

Защита:  

  • Усиление кибербезопасности критической инфраструктуры
  • Повышение осведомленности граждан о киберугрозах
  • Международное сотрудничество в сфере кибербезопасности
Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаТехнологии
gosudarstvennaya-sluzhba-spetsialnoi-svyazi-ukrainiГосударственная служба специальной связи Украины