російські хакери активізували свої атаки на Україну: їх цілі та методи

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За перше півріччя 2024 року суттєво зросла кількість кібератак на урядові організації, енергетику та сектор безпеки України. Основними цілями є викрадення інформації, дестабілізація інфраструктури та підрив довіри до держорганів.

За перше півріччя 2024 року кількість кібератак на урядові організації, енергетику та сектор безпеки суттєво зросла. Про це йдеться в аналітичному звіті Держспецзв'язку "російські кібероперації" H1 '2024, передає УНН.

Основні цілі:

  • Викрадення конфіденційної інформації
  • Дестабілізація роботи критичної інфраструктури
  • Підрив довіри до державних органів

Основні методи:  

  • Фішинг
  • Шкідливе програмне забезпечення
  • Деструктивні кібератаки

Захист:  

  • Посилення кібербезпеки критичної інфраструктури
  • Підвищення обізнаності громадян про кіберзагрози
  • Міжнародна співпраця у сфері кібербезпеки
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
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