російські хакери активізували свої атаки на Україну: їх цілі та методи
Київ • УНН
За перше півріччя 2024 року суттєво зросла кількість кібератак на урядові організації, енергетику та сектор безпеки України. Основними цілями є викрадення інформації, дестабілізація інфраструктури та підрив довіри до держорганів.
За перше півріччя 2024 року кількість кібератак на урядові організації, енергетику та сектор безпеки суттєво зросла. Про це йдеться в аналітичному звіті Держспецзв'язку "російські кібероперації" H1 '2024, передає УНН.
Основні цілі:
- Викрадення конфіденційної інформації
- Дестабілізація роботи критичної інфраструктури
- Підрив довіри до державних органів
Основні методи:
- Фішинг
- Шкідливе програмне забезпечення
- Деструктивні кібератаки
Захист:
- Посилення кібербезпеки критичної інфраструктури
- Підвищення обізнаності громадян про кіберзагрози
- Міжнародна співпраця у сфері кібербезпеки