Мошенники используют ИИ в мессенджерах: в Госспецсвязи объяснили, как уберечься
Киев • УНН
Госспецсвязь предупреждает о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта для клонирования голоса. Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги, используя поддельные голосовые сообщения.
В Украине мошенники используют инструменты искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Государственная служба специальной связи и защиты информации рассказала, как уберечься от подобных мошеннических схем, передает УНН.
Детали
"Мошенники используют инструменты искусственного интеллекта в мошеннических схемах. С помощью ИИ мошенники могут подделать ваши фото, видео и даже голос. Вот, как это работает: мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги у друзей владельца аккаунта", - сообщают в Госспецсвязи.
Но, чтобы быть более убедительными, по данным ведомства, мошенники присылают голосовые сообщения, клонируя голос человека с помощью искусственного интеллекта, используя записи, которые человек ранее присылал в чатах.
Отмечается, что это делает их более убедительными, а потенциальные жертвы могут действительно поверить, что помогают своему другу.
В Госспецсвязи указали, как уберечься:
- Перезвоните другу или спросите у него то, что можете знать только вы вдвоем, это может быть простой вопрос, например, «как мы познакомились?"
- Чтобы вашу страницу от взлома настройте двухфакторную аутентификацию.
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