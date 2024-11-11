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Мошенники используют ИИ в мессенджерах: в Госспецсвязи объяснили, как уберечься

Мошенники используют ИИ в мессенджерах: в Госспецсвязи объяснили, как уберечься

Киев  •  УНН

11:19 • 1446 просмотра

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Госспецсвязь предупреждает о новой схеме мошенничества с использованием искусственного интеллекта для клонирования голоса. Злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги, используя поддельные голосовые сообщения.

В Украине мошенники используют инструменты искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Государственная служба специальной связи и защиты информации рассказала, как уберечься от подобных мошеннических схем, передает УНН.

Детали

"Мошенники используют инструменты искусственного интеллекта в мошеннических схемах. С помощью ИИ мошенники могут подделать ваши фото, видео и даже голос. Вот, как это работает: мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги у друзей владельца аккаунта", - сообщают в Госспецсвязи.

Но, чтобы быть более убедительными, по данным ведомства, мошенники присылают голосовые сообщения, клонируя голос человека с помощью искусственного интеллекта, используя записи, которые человек ранее присылал в чатах.

Отмечается, что это делает их более убедительными, а потенциальные жертвы могут действительно поверить, что помогают своему другу.

В Госспецсвязи указали, как уберечься:

  • Перезвоните другу или спросите у него то, что можете знать только вы вдвоем, это может быть простой вопрос, например, «как мы познакомились?"
  • Чтобы вашу страницу от взлома настройте двухфакторную аутентификацию.

Выплата 1 тыс. гривен: мошенники создают фейковые аккаунты Минсоцполитики для кражи данных карт31 октября 2024, 14:34 • 14492 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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