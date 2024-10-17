Отсрочка "до завершения мобилизации": в приложении "Резерв+" произошел сбой
Киев • УНН
Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе приложения «Резерв+». Многие не могут войти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до «завершения мобилизации». В приложении появилось сообщение о технических проблемах.
Пользователи соцсетей жалуются на сбой в приложении «Резерв+». В частности, многие не могут зайти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до «завершения мобилизации». Об этом пишет УНН.
Детали
В частности ряд Telegram-каналов заявили о сбое в работе приложения «Резерв+». Информацию об этом подтверждают и пользователи соцсетей.
Люди жалуются, что не могут открыть документ в приложении. Те, кто мог открыть приложение обнаружили, что получили «отсрочку до конца мобилизации».
Чуть позже в «Резерв+» появилось сообщение о технических проблемах. Пока отсутствует официальный комментарий относительно работы программы.
Напомним,
В Госспецсвязи предупредили, что зафиксировали распространение вредоносного ПО MEDUZASTEALER через фальшивый Telegram-бот технической поддержки «Резерв+»