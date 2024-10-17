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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отсрочка "до завершения мобилизации": в приложении "Резерв+" произошел сбой

Отсрочка "до завершения мобилизации": в приложении "Резерв+" произошел сбой

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 15:45  •  8259 просмотра

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Пользователи соцсетей сообщают о сбое в работе приложения «Резерв+». Многие не могут войти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до «завершения мобилизации». В приложении появилось сообщение о технических проблемах.

Пользователи соцсетей жалуются на сбой в приложении «Резерв+». В частности, многие не могут зайти в приложение, а другие получили сообщение об отсрочке до «завершения мобилизации». Об этом пишет УНН.

Детали

В частности ряд Telegram-каналов заявили о сбое в работе приложения «Резерв+». Информацию об этом подтверждают и пользователи соцсетей.

Люди жалуются, что не могут открыть документ в приложении. Те, кто мог открыть приложение обнаружили, что получили «отсрочку до конца мобилизации».

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Чуть позже в «Резерв+» появилось сообщение о технических проблемах. Пока отсутствует официальный комментарий относительно работы программы.

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Напомним,

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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