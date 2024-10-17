Відстрочка "до завершення мобілізації": у застосунку "Резерв+" стався збій
Київ • УНН
Користувачі соцмереж повідомляють про збій у роботі додатку "Резерв+". Багато хто не може увійти в застосунок, а інші отримали повідомлення про відстрочку до "завершення мобілізації". У додатку з'явилося повідомлення про технічні проблеми.
Користувачі соцмереж скаржаться на збій у додатку "Резерв+". Зокрема, багато хто не може зайти в застосунок, а інші отримали повідомлення про відстрочку до "завершення мобілізації". Про це пише УНН.
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Зокрема низка Telegram-каналі заявила про збій в роботі додатка "Резерв+". Інформацію про це підтверджують і користувачі соцмереж.
Люди скаржаться, що не можуть відкрити документ у застосунку. Ті, хто ж міг відкрити додаток виявили, що отримали "відстрочку до кінця мобілізації".
Трохи згодом у "Резерв+" з’явилося повідомлення про технічні проблеми. Поки відсутній офіційний коментар щодо роботи програми.
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