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В Украине упростили механизм определения семейного круга военных, имеющих право на помощь

В Украине упростили механизм определения семейного круга военных, имеющих право на помощь

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 13:52  •  14015 просмотра

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Украина упростила процесс определения членов семей военнослужащих, которые имеют право на получение денежной помощи.

Кабинет министров Украины упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, которые имеют право на получение денежного обеспечения или помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Сегодня Кабинетом Министров внесены изменения в постановления от 30.11.2016 № 884 и от 28.02.2022 № 168. Эти документы определяют порядок выплат военнослужащим и их семьям во время действия военного положения

- говорится в сообщении.

Сообщается, что проект изменений разработали с целью упрощения порядка определения круга лиц, имеющих право на получение денежного обеспечения или помощи.

"Отныне определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации о лицах, имеющих право на получение денежного обеспечения военнослужащих. А именно речь идет о: Минобороны; СБУ; Службе внешней разведки; ГУР; Главном управлении Национальной гвардии; Госпогранслужбе; Управлении государственной охраны; Администрации Госспецсвязи; Администрации Госспецтрансслужбы", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что это позволит оперативно определять родственный круг лиц военнослужащих, имеющих право на получение денежного обеспечения или помощи.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский вручил еще 30 сертификатов на получение квартир военнослужащим Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших Героев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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