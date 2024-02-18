Понад 1800 снарядів знищили українські сапери на деокупованих територіях впродовж тижня

Від початку тижня з 12 по 18 лютого підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1806 залишених росіянами вибухонебезпечних снарядів. Про це відзвітували у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Відповідно до даних звіту найбільше снарядів знайшли та знешкодили на Харківщині – 1237 боєприпасів.

Слідом в рейтингу розмінувань цього тижня Херсонщина. Там виявили та знищили 388 вибухових предметів.

На третьому місці забруднених мінами регіонів – Миколаївська область. Там специ з розмінування знищили 151 снаряд.

Замикає список Запорізька область, де українські сапери знешкодили три десятки снарядів.

Зазначається, що станом на 18 лютого розміновано (перевірено) територію площею 1478,21 га:

Херсонська – 1279,96

Миколаївська – 98,38

Харківська – 26,31

Запорізька – 73,56

Усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 108553 вибухонебезпечних предметів.

Наразі 174 тис. квадратних кілометрів України забруднені російськими мінами та боєприпасами - Зеленський

Додатково

Розміновано (перевірено) територію площею 61236,42 гектарів.

Акваторії – 21,66 га

Автомобільних доріг – 833,43 км

Залізничних колій – 2293,68 км

Лінії електромереж – 435,87 км

Газогонів – 40,46 км

Звертаємося до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісосмуги на водойми! Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!