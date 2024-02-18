Понад 1800 снарядів знищили українські сапери на деокупованих територіях впродовж тижня
Київ • УНН
Цього тижня українські сапери виявили та знищили понад 1800 вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, очистивши від боєприпасів понад 1478 гектарів землі.
Від початку тижня з 12 по 18 лютого підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1806 залишених росіянами вибухонебезпечних снарядів. Про це відзвітували у Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Відповідно до даних звіту найбільше снарядів знайшли та знешкодили на Харківщині – 1237 боєприпасів.
Слідом в рейтингу розмінувань цього тижня Херсонщина. Там виявили та знищили 388 вибухових предметів.
На третьому місці забруднених мінами регіонів – Миколаївська область. Там специ з розмінування знищили 151 снаряд.
Замикає список Запорізька область, де українські сапери знешкодили три десятки снарядів.
Зазначається, що станом на 18 лютого розміновано (перевірено) територію площею 1478,21 га:
Херсонська – 1279,96
Миколаївська – 98,38
Харківська – 26,31
Запорізька – 73,56
Усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 108553 вибухонебезпечних предметів.
Наразі 174 тис. квадратних кілометрів України забруднені російськими мінами та боєприпасами - Зеленський15.01.24, 20:19 • 24911 переглядiв
Додатково
Розміновано (перевірено) територію площею 61236,42 гектарів.
Акваторії – 21,66 га
Автомобільних доріг – 833,43 км
Залізничних колій – 2293,68 км
Лінії електромереж – 435,87 км
Газогонів – 40,46 км
Звертаємося до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісосмуги на водойми! Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101!