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Наразі 174 тис. квадратних кілометрів України забруднені російськими мінами та боєприпасами - Зеленський

Наразі 174 тис. квадратних кілометрів України забруднені російськими мінами та боєприпасами - Зеленський

Київ • УНН

 • 24911 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 174 000 квадратних кілометрів території України забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не вибухнули. Він повідомив про плани провести цього року дві конференції з розмінування за підтримки Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі 174 тис. квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Про це сказав президент під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, передає УНН.

"Наразі 174 тис. квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. І будь-якій державі світу було б дуже складно впоратися самостійно з таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія - серед них, ми обговорили проведення двох конференцій із розмінування цього року навесні та восени", - сказав Зеленський.

Зеленський подякував Швейцарії за допомогу у розмінуванні українських територій.

Нагадаємо

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Швейцарія планує провести в Женеві конференцію з питання гуманітарного розмінування України, яка має відбутися у жовтні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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