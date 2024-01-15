Наразі 174 тис. квадратних кілометрів України забруднені російськими мінами та боєприпасами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі 174 тис. квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. Про це сказав президент під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, передає УНН.

"Наразі 174 тис. квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. І будь-якій державі світу було б дуже складно впоратися самостійно з таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія - серед них, ми обговорили проведення двох конференцій із розмінування цього року навесні та восени", - сказав Зеленський.

Зеленський подякував Швейцарії за допомогу у розмінуванні українських територій.

Нагадаємо

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що Швейцарія планує провести в Женеві конференцію з питання гуманітарного розмінування України, яка має відбутися у жовтні.