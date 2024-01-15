Сейчас 174 тыс. квадратных километров Украины загрязнены российскими минами и боеприпасами - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 174 тыс. квадратных километров нашей территории загрязнены российскими минами и боеприпасами, которые не разорвались. Об этом сказал Президент во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает УНН.

"Сейчас 174 тыс. квадратных километров нашей территории загрязнены российскими минами и неразорвавшимися боеприпасами. И любому государству мира было бы очень сложно справиться самостоятельно с такой задачей. К счастью, у Украины есть друзья, которые помогают. Швейцария - среди них, мы обсудили проведение двух конференций по разминированию в этом году весной и осенью", - сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Швейцарию за помощь в разминировании украинских территорий.

Напомним

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Швейцария планирует провести в Женеве конференцию по вопросу гуманитарного разминирования Украины, которая должна состояться в октябре.