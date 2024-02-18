Более 1800 снарядов уничтожили украинские саперы на деоккупированных территориях в течение недели

С начала недели с 12 по 18 февраля подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1806 оставленных россиянами взрывоопасных снарядов. Об этом отчитались в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно данным отчета больше всего снарядов нашли и обезвредили на Харьковщине - 1237 боеприпасов.

Следом в рейтинге разминирования на этой неделе Херсонщина. Там обнаружили и уничтожили 388 взрывчатых предметов.

На третьем месте загрязненных минами регионов - Николаевская область. Там спецы по разминированию уничтожили 151 снаряд.

Замыкает список Запорожская область, где украинские саперы обезвредили три десятка снарядов.

Отмечается, что по состоянию на 18 февраля разминирована (проверена) территория площадью 1478,21 га:

Херсонская - 1279,96

Николаевская - 98,38

Харьковская - 26,31

Запорожская - 73,56

Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 108553 взрывоопасных предметов.

Сейчас 174 тыс. квадратных километров Украины загрязнены российскими минами и боеприпасами - Зеленский

Дополнительно

Разминирована (проверена) территория площадью 61236,42 гектаров.

Акватории - 21,66 га

Автомобильных дорог - 833,43 км

Железнодорожных путей - 2293,68 км

Линии электросетей - 435,87 км

Газопроводов - 40,46 км