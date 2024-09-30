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В Україні впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ: що треба знати

В Україні впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ: що треба знати

Київ • УНН

 • 16764 перегляди

Міноборони та Мінекономіки впроваджують нові правила закупівлі електроенергії для ЗСУ. Наказ №651 встановлює відкриті тендери, вимоги до учасників та критерії оцінки пропозицій для забезпечення прозорості та економії.

Міноборони спільно з Мінекономіки впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

Міністерство оборони України продовжує впроваджувати нові заходи для забезпечення належного функціонування Збройних сил України на період воєнного стану. Нещодавно ухвалений наказ № 651 встановлює новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Документ напрацьований Міністерством оборони України спільно з Міністерством економіки.

Згідно з наказом, закупівля електроенергії має проводитися на підставі рекомендацій, затверджених Міністерством економіки України, та з використанням розробленої тендерної документації.

Наказ, зокрема, передбачає:

1. Відкриті тендери через електронну систему закупівель з дотриманням принципів прозорості та недискримінації учасників.

2. Учасники тендерів повинні подати документи, що підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії.

3. Учасники зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників.

4. До участі в тендерах не допускаються компанії з росії, білорусі та ірану, що є важливим кроком у посиленні безпеки країни.

За тендерною документацією, критерії оцінки пропозицій мають грунтуватися на найнижчій ціні для прозорості процесу.

Учасникам тендерів також дозволяється виправляти технічні помилки, якщо це не впливає на суть пропозиції, а забезпечення виконання договору становить до 5% від суми закупівлі, що гарантує виконання зобов'язань переможцями тендеру.

Затвердження проєкту наказу пов’язане з необхідністю створення єдиного підходу до організації публічних закупівель електричної енергії, підготовки тендерної документації, включно з проєктом договору про закупівлю.

Це також визначає механізм та орієнтири для замовників, які здійснюють відповідні закупівлі для потреб ЗСУ, з метою забезпечення максимальної економії, ефективності, добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх етапах, наголошують у Департаменті політики закупівель Міністерства оборони України.

"Впровадження нових механізмів контролю закупівлі електроенергії для ЗСУ — це практика, яка сприяє встановленню чітких, прозорих та єдиних правил, які дозволяють запобігати зловживанням. Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики були розглянуті та доповнені з урахуванням специфіки замовника", — зазначила заступник директора Департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Міністерства економіки Ірина Сопилюк.

Вона також додала, що співпраця Міноборони та Мінекономіки сприятиме економії при закупівлі електроенергії, і стане зручним механізмом як для підрозділів Збройних Сил, так і для постачальників.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономікаПолітика
derzhavna-spetsialna-sluzhba-transportuДержавна спеціальна служба транспорту
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