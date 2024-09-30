В Украине внедряют новые механизмы контроля за закупкой электроэнергии для ВСУ: что нужно знать

Минобороны совместно с Минэкономики внедряют новые механизмы контроля за закупкой электроэнергии для ВСУ, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Министерство обороны Украины продолжает внедрять новые меры для обеспечения надлежащего функционирования Вооруженных сил Украины на период военного положения. Недавно принятый приказ № 651 устанавливает новый порядок закупки электроэнергии для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Документ наработан Министерством обороны Украины совместно с Министерством экономики.

Согласно приказу, закупка электроэнергии должна проводиться на основании рекомендаций, утвержденных Министерством экономики Украины, и с использованием разработанной тендерной документации.

Приказ, в частности, предусматривает:

1. Открытые тендеры через электронную систему закупок с соблюдением принципов прозрачности и недискриминации участников.

2. Участники тендеров должны подать документы, подтверждающие их компетентность и наличие опыта в поставке электроэнергии.

3. Участники обязаны предоставлять банковские гарантии для обеспечения тендерных предложений и выполнения договоров, что обеспечивает надежность поставщиков.

4. К участию в тендерах не допускаются компании из россии, беларуси и ирана, что является важным шагом в усилении безопасности страны.

По тендерной документации, критерии оценки предложений должны основываться на самой низкой цене для прозрачности процесса.

Участникам тендеров также разрешается исправлять технические ошибки, если это не влияет на суть предложения, а обеспечение выполнения договора составляет до 5% от суммы закупки, что гарантирует выполнение обязательств победителями тендера.

Утверждение проекта приказа связано с необходимостью создания единого подхода к организации публичных закупок электрической энергии, подготовки тендерной документации, включая проект договора о закупке.

Это также определяет механизм и ориентиры для заказчиков, осуществляющих соответствующие закупки для нужд ВСУ, с целью обеспечения максимальной экономии, эффективности, добросовестной конкуренции, открытости и прозрачности на всех этапах, отмечают в Департаменте политики закупок Министерства обороны Украины.

"Внедрение новых механизмов контроля закупки электроэнергии для ВСУ - это практика, которая способствует установлению четких, прозрачных и единых правил, которые позволяют предотвращать злоупотребления. Методические рекомендации относительно особенностей осуществления публичных закупок в сфере электроэнергетики были рассмотрены и дополнены с учетом специфики заказчика", - отметила заместитель директора Департамента сферы публичных закупок и конкурентной политики Министерства экономики Ирина Сопилюк.

Она также добавила, что сотрудничество Минобороны и Минэкономики будет способствовать экономии при закупке электроэнергии, и станет удобным механизмом как для подразделений Вооруженных Сил, так и для поставщиков.